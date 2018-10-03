Karaman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu biri öğrenci 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ali Rıza Bağcıoğlu idaresindeki 70 C 0072 plakalı okul servisi ile Veli Lale (24) yönetimindeki 70 DA 828 plakalı otomobil, Hamidiye Mahallesi'ndeki stabilize yolda çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yol kenarına devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Baloğlu (39) ve okul servisinde bulunan öğrenci Rukiye Ö. (14) yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.