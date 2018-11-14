Karaman'da okul müdürleri toplantısı yapıldı

KARAMAN (AA) - Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okul müdürleri toplantısı düzenlendi.

Karaman'daki okulların müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

İl Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, değerler eğitimi, fidan dikim etkinliği, Sıfır Atık Projesi ve sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili çalışmalara destek verilmesini istedi.

Liderlikte iletişimin önemine de işaret eden Kuntoğlu, eğitim liderleri olarak okul yöneticilerinin sorunların üstesinden gelmek için sağlıklı bir iletişim içerisinde bulunması gerektiğini söyledi.



Toplantıda okul müdürleri de sıkıntılar ve taleplerini dile getirdi.

Toplantıya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Abdurrahman Kurt ve Nurettin Doğan ve şube müdürleri de katıldı.