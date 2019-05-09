Karaman'da obruk oluştu

KARAMAN (AA) - Karaman'da bir tarlada 20 metre çapında 10 metre derinliğinde obruk meydana geldi.

Merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde çiftçilik yapan Ümit Çöğürcü, Depeliyer mevkisindeki ayçiçeği ekili tarlasında obruk oluştuğunu fark edince, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile belediye yetkililerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, obruğun çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Tarlanın sahibi Çöğürcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında da bölgeye yakın yerde bir obruğun oluştuğunu söyledi.

Obruğun tarlasının tam ortasında olduğunu belirten Çöğürcü, "Neyse ki tarlada kimse yokken oluşmuş. Komşularım haber verdi. Durumu yetkililere bildirdik. Gelip incelediler. Şu anda kimseyi yaklaştırmıyoruz." dedi.

- Karapınar ilçesine komşu

Akçaşehir Belediye Başkanı Hikmet Yirşen de beldelerinin sık sık obruk oluşumlarının yaşandığı Konya'nın Karapınar ilçesi ile komşu olduğuna dikkati çekti.

Bölgenin coğrafi yapısının Karapınar ile benzerlik gösterdiğini ve bunun belde sakinlerinde tedirginliğe neden olduğunu anlatan Yirşen, şunları kaydetti:

"Karapınar ilçesi ile neredeyse tarlalarımız birleşik. Sık sık oradaki obruk haberlerini izliyorduk. Bizim başımıza da geldi. Yetkililer inceleme yaptı. Neden oluştuğu bilinmiyor, etrafı çevrili. Tesellimiz; ölen veya yaralanan kimsenin olmaması. Belde halkı tedirgin, çünkü daha önce pek görmediğimiz bir şey. Yer altı sularımız çekildi. Burada yer altını besleyen sular gölet ve barajlarla toplanınca su seviyesi aşağılara düştü."



