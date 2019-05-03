Karaman'da muhtarlar toplantısı

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral köy muhtarları ile bir araya geldi.



Vali Meral, valilik binasında konuşmada, seçilen tüm muhtarlara görevlerinin hayırlı olması dileklerinde bulundu.



Önceki dönemde güzel hizmetler yapıldığını bundan sonraki beş yıllık süreçte de kaynakların verimli bir şekilde kullanılarak en iyi hizmetlerin hedeflendiğini ifade eden Meral, sıfır atık projesi, açık kapı uygulaması, bağımlılıkla mücadele ve UYUMA projesi, ağaçlandırma, imar barışı, metruk binaların yıkılması konularına değindi.



Sosyal hizmetler kapsamında vakıf hizmetlerinin ihtiyaçlı vatandaşlara düzenli olarak verildiğini belirten Vali Meral, ihtiyaçlı olup da ulaşılamayan vatandaşın kalmaması gerektiğini dile getirdi.



Toplantıda, muhtarlara genel güvenlik, Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA), mevsimlik tarım işçileri, açık kapı ve nüfus işlemlerine yönelik ilgili birimler tarafından eğitim verildi.



