Karaman'da muhtarlar toplantısı

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral, merkez mahalleleri ve merkeze bağlı belde mahalle muhtarları ile bir araya geldi.



Valisi Meral, Valilik Toplantı Salonunda yaptığı konuşmada, yeni dönemde seçilen muhtarlara görevlerinin hayırlı olması dileğinde bulundu.



Bağımlılıkla mücadele, vatandaş odaklı kamu hizmeti, metruk binaların yıkılması gibi konulara değinen Vali Meral, mahallelerde vatandaşların yaşadığı sorunların muhtarlar tarafından bilinmesi gerektiğini ve ilgili kurumlara yönlendirilmesinin önemini vurguladı.



Meral, tüm muhtarları tebrik ederek, görev sürelerince birlik ve beraberlik içerisinde başarılı çalışmalar diledi.



Toplantıda muhtarlara Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA), Açık Kapı ve nüfus işlemlerine ilişkin ilgili birimler tarafından sunumlarla bilgilendirme yapıldı.







