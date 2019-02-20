Karaman'da muhtarlar toplantısı

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral, merkeze bağlı mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Vali Meral, Valilik Toplantı Salonu'nda, mahalle muhtarlarının görüş ve önerilerini dinledi.

Mahalle muhtarlarına çeşitli uyarılarda bulunan Meral, muhtarlardan toplumun önemli sorunlarından birisi haline gelen ve özellikle gençleri tehdit eden uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda daha duyarlı olmalarını istedi.

Meral, muhtarlara 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan seçimlerin hayırlı olması dileklerinde bulunarak, tüm muhtarlara başarılar diledi.