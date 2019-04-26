Karaman'da muhtarlar için rozet takma töreni

KARAMAN (AA) - 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Karaman'da seçilen muhtarlara rozetleri düzenlenen törenle takdim edildi. Özel bir konferans solonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla...