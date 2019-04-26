Karaman'da muhtarlar için rozet takma töreni

KARAMAN (AA) - 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Karaman'da seçilen muhtarlara rozetleri düzenlenen törenle takdim edildi.
Özel bir konferans solonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Öngay’ın açılış konuşmasından sonra muhtarlara rozetleri, Karaman Valisi Fahri Meral ve protokol üyeleri tarafından takıldı.
Vali Meral, seçimlerde göreve gelen tüm muhtarları tebrik ederek, görev sürelerinde birlik, beraberlik içinde başarılı çalışmalar diledi.
Programa Vali Meral, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Tok, İl Genel Meclis Başkanı Adem Kapar, Valilik İdare ve Denetim Müdürü Abdullah Şahiner, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Öngay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.