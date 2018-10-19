Karaman'da Muhtarlar Günü kutlandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Tören, Cumhuriyet Parkı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okundu.

Daha sonra kutlama, bir restoranda öğle yemeğiyle sürdü.

Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Öngay, muhtarların tek gayesinin hizmet götürmek olduğunu belirtti.

Karaman’ın en önemli sivil toplum örgütlerinden biri olarak çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Öngay, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımızın görev saati ve günü yoktur. 365 gün 24 saat esasına göre görevi başındadır. Çünkü muhtarlar bulundukları köy ve mahallelerin en önemli kişileridir. Muhtarın tek bir gayesi vardır. O da mahallesine ya da köyüne hizmet götürebilmektir. Üyelerimiz tarafından verilen görevin ve sorumluluğun önemini çok iyi biliyoruz. Elimizde taşıdığımız bu bayrağı daha da yükseğe çıkarmanın gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Tüm siyasi mülahazalardan uzak bir tutum ve davranışla, herkese, tüm üyelerimize eşit mesafede durarak tüm muhtarlarımıza kendisinin bu derneğe ait olduğunu hissedebileceği bir yönetim anlayışı içerisinde olduk olmaya da devam edeceğiz."