Karaman'da motosiklet kundaklandı

KARAMAN (AA) - Karaman’da çalıntı bir motosiklet kundaklandı.

Alınan bilgiye göre, Beyazkent Mahallesi Manas Parkı’nda bir motosikletin yandığını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri motosikletin 2 gün önce çalındığını tespit etti.

Yangında motosiklet kullanılamaz hale gelirken, ekipler yaptıkları incelemede motosikletin üzerine pet şişeyle benzin dökülerek yakıldığını belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.