Karaman'da millet kıraathanesi açıldı

KARAMAN (AA) - Karaman'da, "millet kıraathanesi" düzenlenen törenle açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planları arasında yer verdiği Millet Kıraathanesi Projesi doğrultusunda Hatuniye Medresesi'nin içerisine millet kıraathanesi açıldı.
Açılışı, Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er yaptı.
Açılış sonrası protokol üyeleri ve vatandaşlar, içinde, kitaplar, dinlenme alanları ve bilgisayarların bulunduğu kıraathaneyi gezdi.
Tören sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.