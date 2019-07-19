Karaman'da mezarlık düzenleme çalışmaları

KARAMAN (AA) - Karaman Belediyesi, Kazalpa Mezarlığı içerisinde bakım, onarım ve yenileme çalışması yaptı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı gazetecilere yaptığı açıklamada Çeltek Mahallesi’ndeki Kazalpa Mezarlığı içerisinde; yenileme, bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları yapılarak daha kullanışlı ve güzel hale getirildiğini söyledi.

Şehirdeki tüm mezarlıkların bakımına ve temizliğine önem verdiklerini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Şehrimizdeki tüm kabirler bizim için çok önemli. Bu yüzden vatandaşlarımızın kabirleri rahat ziyaret edebilmeleri için mezarlıkların bakımlı ve temiz olmasına büyük önem veriyoruz. Şehrimizdeki büyük mezarlıklardan birisi olan Kazalpa Mezarlığında ekiplerimiz eskiyen ve kötü görünen ne varsa baştan sona yenileyerek daha modern bir görünüme kavuşturdu. Karaman Belediyesi olarak mezarlıklarımızı daha modern, daha güzel bir hale getirmek için çalışmalarımız devam edecek."