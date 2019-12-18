Karaman'da metruk binalar yıkılarak otoparka dönüştürülüyor

KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kentin farklı bölgelerinde tehlike arz eden metruk binaların yıkılarak yerine otopark yapıldığını bildirdi.



Çalışkan, yapığı açıklamada, Belediye ekiplerini kentin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Vatandaşların genel sorunlarına çözüm üreten projeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:



"Çalışmalarımızı her zaman vatandaş odaklı belediyecilik doğrultusunda yürütüyoruz. Bu kapsamda, Atatürk Bulvarı üzeri Topucak Mahallesinde ki görüntü kirliliğine yol açan ve kullanılamaz halde olan arsayı vatandaşlarımızın faydalanması için yeniden düzenledik. Vatandaşlarımız, kötü görüntüsünden kurtarıp düzgün bir hale getirdiğimiz bu arsaları geçici otopark ve çocuk oyun alanı olarak da kullanıyorlar, böylelikle geçici olarak otopark ihtiyacına da çözüm üretmiş oluyoruz. Çözüm odaklı, sosyal yaşantıyı kolaylaştırıcı, şehrimizi güzelleştiren her türlü hizmete devam edeceğiz."