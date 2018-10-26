KARAMAN (AA) - Karaman’da zehirlenmesi nedeniyle Konya'ya sevk edilen kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
10 gün önce arazide topladığı mantarları evine getirerek yemesi sonucu Karaman Devlet Hastanesine getirilen 4 çocuk annesi 44 yaşındaki Havva Bilir, zehirlenme şüphesiyle Konya'ya sevk edildi. Bilir, tedavi gördüğü Konya’da hayatını kaybetti.
Konya'dan Karaman'a getirilen Bilir'in cenazesi, cuma vakti, Musalla Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığına defnedildi.
Karaman'da mantar zehirlenmesi
KARAMAN (AA) - Karaman’da zehirlenmesi nedeniyle Konya'ya sevk edilen kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.10 gün önce arazide topladığı mantarları evine getirerek yemesi sonucu Karaman Devlet Hastanesine getirilen 4 çocuk...
KARAMAN (AA) - Karaman’da zehirlenmesi nedeniyle Konya'ya sevk edilen kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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