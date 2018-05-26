Karaman'da

KARAMAN (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığının Sağlık Bakanlığı ile birlikte devlet hastanelerinde başlattığı "Manevi Destek" projesine, Karaman Devlet Hastanesi'nde de başlandı.

Hasta, hasta yakınları ve hastane personeline moral, motivasyon ve manevi destek sağlama, dini, konularda danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak amacıyla başlatılan manevi rehberlik hizmeti, hasta ve yakınları tarafından ilgi görüyor.

Yaklaşık 7 aydır "Manevi Destek" projesi hizmeti veren din görevlisi Rauf Uysal, Palyatif Bakım Merkezindeki hastaları ve evde sağlık biriminin hizmet verdiği hastaları talep doğrultusunda ziyaret ediyor. Hastaları dini konularla motive eden Uysal, projenin Cenab-ı Hak ile hasta arasında gönül köprüsü kurabilmek olduğunu söyledi.

İnançlarını kaybetmemelerini ve sabretmeleri gerektiğini kendilerine anlattığını ifade eden Uysal, hastaların yüzlerine sadece güldüğünde bile karşılığını aldığını ve böylelikle hastaların pozitif şekilde yaklaştıklarını belirtti.

Vatandaşlar tarafından yüzde 95 memnuniyetin olduğunu kaydeden Uysal, "Bu zamana kadar böyle bir hizmet olmamış. Kendimizi tanıttıktan sonra bakış açıları değişiyor. Önceleri soğuk karşılanıyorduk, fakat hastalarımız alıştı. Kendimizi güler yüzlü, tatlı dille belirtiyoruz. Sizin halinizi hatırınızı sormaya geldik dediğimiz zaman yetiyor zaten." ifadelerini kullandı.

Palyatif Bakım Merkezi'nde hastası olan Sümeyra Altaş'da proje sonrasında hastaların moralinin düzeldiğine vurgu yaparak, "Hastalığın insanlara vermiş olduğu maneviyatı anlatıyor. Hastalık sağlığın zekatıdır. Hocamız her hafta hem bizi hem de hastalarımızı bilinçlendiriyor. Merhamet konusunda çok faydaları oldu. Hastalarımıza nasıl merhametli davranabileceğimize, bir gün bizim başımıza da gelebileceğini anlatıyor. Bunları düşünerek daha merhametli ve bilgili bakıyoruz hastalarımıza." dedi.

8 yıldır hasta annesine bakan Faruk Güler'de, din görevlisi Rauf Uysal'ın her cuma gün hasta yakınları ile toplantı yaparak, manevi destek olduğunu belirtti.