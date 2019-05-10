Karaman'da liseler arası bilgi yarışması

KARAMAN (AA) - Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentte liseler arası bilgi ve genel kültür yarışması yapıldı.

Güzel Sanatlar Lisesi Konser Salonunda yapılan final yarışmasına, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi, Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu Lisesi, Karaman Anadolu Lisesi, Ermenek Uysal - Hasan Kalan Fen Lisesi, Ermenek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri yarıştı.

Finalde öğretmenlerden oluşan üst kurul tarafından öğrencilere toplam yirmi soru yöneltildi. Yarışmanın sonunda 180 puan alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi birinci, Karaman Anadolu Lisesi ikinci, Ermenek Uysal - Hasan Kalan Fen Lisesi ise üçüncü oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödüllerini İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdurrahman Kurt verdi.