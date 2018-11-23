Karaman'da lise müdürleri toplantısı

KARAMAN (AA) - Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, lise okul müdürleriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Müdürü Kuntoğlu, müdürlük toplantı salonunda yaptığı konuşmada, veli ziyaretlerinin önemli olduğunu belirterek, okul idarecilerinin ve öğretmenlerin veli ziyaretlerini ihmal etmemesini istedi.

İyilik ve yardımlaşma bilincinin öğrencilere kazandırılması gerektiğini ifade eden Kuntoğlu, şunları kaydetti:

"İnsanlar makine değil. Aksine düşüncesiyle duygularıyla hareket eden ve duygularıyla karar veren bir varlıktır. Sayın Bakanımızın da dediği gibi 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde bizler öğrencilerimizi iki kanatlı yetiştirmeliyiz. Maddi kanadı başarı ve bilim, manevi kanadı ise ahlak ve iman. Bu iki temel unsuru birlikte yürütebildiğimiz zaman öğrencimiz hem iyi bir mesleğe sahip olur hem de iyi bir insan yetiştirmiş oluruz. İyi insan vasıflarını kazanması için öğrencilerimizi sosyal sorumluluk projelerine dahil edelim ve iyilikte bulunma duygusunun hazzını yaşatmaya çalışalım."

