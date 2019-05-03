Karaman'da kütüphane açılışı

KARAMAN (AA) - Karaman Siyahser ilkokulunda yapımı tamamlanan Şehit Oğuzhan Küçük kütüphanesi törenle hizmete açıldı.



Vali Fahri Meral, törende yaptığı konuşmada, toplumun gelişimi için okulun çok önemli bir rolü olduğunu belirtti.



Eğitimle ülkenin gelişmişlik düzeyi arasında doğrudan bir ilişkinin olduğunu dile getiren Meral, toplumun her kesiminden eğitime yapılan desteği önemsediklerini dile getirdi.



Program, açılan kütüphanenin davetliler tarafından gezilmesiyle sona erdi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdurrahman Kurt, Şehit Oğuzhan Küçük'ün ailesi, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

