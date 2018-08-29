Karaman’da köylere tarım ekipmanı desteği

KARAMAN (AA) - Karaman Ziraat Odası ve İl Özel İdaresi işbirliği ile köylerdeki çiftçiler için alınan tarım ekipmanları düzenlenen programla dağıtıldı.

Ziraat Odası binası bahçesinde düzenlenen törende konuşan Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, köylülerin eksiklerini giderme adına ziyaretler düzenlediklerini söyledi.

Ziyaretlerde tespitlerde bulunduklarını ifade eden Muğlu, şunları kaydetti:

"Burada eksikleri tespit ediyor, görüyoruz. Ona göre de ekipman dağıtımı konusunda işbirliği yaparak herkesin ihtiyacı olan ekipmanı alıp veriyoruz. Ezbere hiçbir iş yapmamayı önemsiyoruz. Paylaşmayı seviyoruz, birlikte hareket etmeyi seviyoruz. Araştırdık özellikle pekmez yapımında dağ köylerimizin çektiği sıkıntıları gördük. Ona göre üzüm sıkma makinesi yaptırdık. İhtiyacı olan herkese ulaşmaya çalıştık. Bu ekipmanlar üreticilerimizin işlerini kolaylaştıracak. "

İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar’da hizmetlerinin devam edeceğini belirterek, köylülerin taleplerini imkanları ölçüsünde karşılamaya çalıştıklarını ifade ettii.

Kapar, "Ziraat Odası ve İl Özel İdaresinin imkanları günün şartları içerisinde yeterli değil. Ama biz ortaklaşarak bu makineleri köylülerimizle buluşturmayı sağladık. Bundan sonra da bu tür hizmetlerimiz devam edecek. Talepleri bundan önce olduğu gibi bundan sonra da karşılamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Program, köy muhtarlarına 32 üzüm sıkma makinesi, 37 arpa ezme makinesi, 20 helezon, 7 yükleme bandı, 10 merdane, 1 patates sökme makinesi, 1 kükürt atma makinesi, 5 zeytin boylama makinesi, 1 Antep fıstığı soyma makinesi, 8 selektör teslimi ile sona erdi.

Törene, İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, AK Parti Karaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Atabay, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bayram Uysal, Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Ticaret Borsası Başkanı Ekrem Çavaş, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Öngay, Ziraat Odası yönetimi, İl Özel İdaresi yönetimi, çiftçiler, muhtarlar ve davetliler katıldı.