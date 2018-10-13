Karaman'da komşu kavgası: 4 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da çıkan komşu kavgasında biri bebek 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 771 Sokak'ta Taşkıran ve Yıldız aileleri arasında yağmur suyu yüzünden kavga çıktı. Taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırırken annesi Gurbet Yıldız'ın (22) kucağında bulunan 2 aylık Semanur Yıldız ve 3 kişi yaralandı.

Yaralılar Karaman Devlet Hastanesi ile özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kavga sonrası her 2 aileden çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.