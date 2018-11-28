Karaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi

KARAMAN (AA) - Karaman'da anne ve 2 kızı, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Üniversite Mahallesi 2070 Sokak'ta ikamet eden Rukiye Tuna (30) geceden sobayı yakarak uyudu.

Sabah uyanan anne Tuna dengesini kaybederek yere düştü.

Odada gaz kokusunu hisseden Tuna, hemen 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı. Eve gelen ekipler, anne ve aynı odada olan kızları Hatice(8) ile Ayşe Nisa Tuna'ya (5) müdahale etti.

Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne ve 2 kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.