Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

Karaman'da "Kadınların Elinden Kağıdın Hikayesi" Sergisi

KARAMAN (AA) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Karaman Sanat Galerisi tarafından düzenlenen “Kadınların Elinden Kağıdın Hikayesi” sergisinin açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışta bir konuşma yapan Karaman Sanat Galerisi...

08 Mart 2018 Perşembe 17:58
Karaman'da
banner230

KARAMAN (AA) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Karaman Sanat Galerisi tarafından düzenlenen “Kadınların Elinden Kağıdın Hikayesi” sergisinin açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılışta bir konuşma yapan Karaman Sanat Galerisi sahibi ve Kaat’ı Sanatçısı Kezban Gültekin, kadınların günlük işlerin altında sıkılıp bunaldıklarını söyledi.

Bu kursta kadınların hayatlarında en önemli unsur olan zamanlarını hayırlı bir şekilde değerlendirmek istediklerini ifade eden Gültekin, " Çünkü insan yaşamında boş zaman diye bir şey olmamalıdır. Her gün aynı işlerle uğraşan insanlar için sanatsal faaliyetler bir nimettir. Şunu unutmamalıdır ki gelişmiş toplumlar aynı zamanda sanatını zirveye çıkarmış toplumlardır ve sanat en iyi antidepresandır. Burada çok güzel eserler ortaya çıktı. Kursiyerlerimizin tamamına sanatkar diyebiliriz.” dedi.

Tören, açılış duası ve katılımcıların sergiyi gezmesiyle sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Kadınlar GünüKadınların Elinden Kağıdın HikayesiKaraman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim