Karaman'da

KARAMAN (AA) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Karaman Sanat Galerisi tarafından düzenlenen “Kadınların Elinden Kağıdın Hikayesi” sergisinin açılış töreni gerçekleştirildi.



Açılışta bir konuşma yapan Karaman Sanat Galerisi sahibi ve Kaat’ı Sanatçısı Kezban Gültekin, kadınların günlük işlerin altında sıkılıp bunaldıklarını söyledi.

Bu kursta kadınların hayatlarında en önemli unsur olan zamanlarını hayırlı bir şekilde değerlendirmek istediklerini ifade eden Gültekin, " Çünkü insan yaşamında boş zaman diye bir şey olmamalıdır. Her gün aynı işlerle uğraşan insanlar için sanatsal faaliyetler bir nimettir. Şunu unutmamalıdır ki gelişmiş toplumlar aynı zamanda sanatını zirveye çıkarmış toplumlardır ve sanat en iyi antidepresandır. Burada çok güzel eserler ortaya çıktı. Kursiyerlerimizin tamamına sanatkar diyebiliriz.” dedi.



Tören, açılış duası ve katılımcıların sergiyi gezmesiyle sona erdi.