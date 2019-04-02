Karaman'da kaçak içki operasyonu

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri merkeze bağlı Çavuşpınarı köyünde kaçak alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, köydeki 2 adrese düzenledikleri operasyonda, kaçak alkol ürettiği ve sattığı iddia edilen F.Ü ve M.D'yi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramada, 15 litre etil alkol, 15 litre sahte içime hazır alkol, 1 adet alkol yapımında kullanılan çelik tencere, damıtımda kullanılan bakır kablo ve 1 adet alkolmetre ele geçirildi.