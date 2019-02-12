Karaman'da ilk kapalı omuz ameliyatı yapıldı

KARAMAN (AA) - Karaman Devlet Hastanesi'nde ilk kapalı omuz ameliyatı gerçekleştirildi.

Karaman Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinden Op. Dr. Uygar Kıran, yapılan kapalı omuz ameliyatı hakkında bilgi verdi.

Omuz bölgesinin dört farklı eklemden oluşan ve vücudun en hareketli bölgesi olduğunu ifade eden Kıran, bu geniş hareket kapasitesi ile doğru orantılı olarak yaralanmaya oldukça uygun bir konumda olduğunu ifade etti.

Omuzda oluşacak problemler, omuzu başın üzerine kaldırma durumunda ya da kazalar sonucunda oluşabileceğini ve sık tekrarlanabileceğini kaydeden Kıran, "Ancak omuz artroskopi sayesinde bu problemleri aşmak artık hiç de zor değildir. Omuzun çoğu problemi artroskopik olarak tedavi edilebilir. Artroskopi doktorunuzun bir kamera sistemi sayesinde ekleminizin içini görmesini sağlayan cerrahi bir yöntemdir. Her türlü eklem probleminin nedenini göstermede kullanılır." dedi.

Doktor Kıran, Omuz Sıkışma Sendromu, Omuz Kas Yırtıkları, Tekrarlayan Omuz Çıkıkları, Omuzun Kalsifik Tendiniti'nin artroskopik olarak tedavi edilebilen omuz hastalıklarının başında geldiğini belirtti.

Artroskopi sonrası iyileşme sürecinin açık ameliyata oranla daha rahat geçtiğini kaydeden Kıran, hastanın en kısa zamanda eski yaşamına kaldığı yerden devam edeceğini de sözlerine ekledi.