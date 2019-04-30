Karaman'da il idare şube başkanları toplantısı

KARAMAN (AA) - İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Karaman Valisi Fahri Meral başkanlığında yapıldı.



Vali Meral, valilik toplantı salonunda, 2019 yılının ilk idare şube başkanları toplantısının hayırlara vesile olması diledi.



Kurumlara CİMER veya diğer yollardan gelen her türlü şikayet ve dilekçelere en kısa sürede cevap verilmesini isteyen Meral, yaya öncelikli trafik uygulamasında güzel sonuçların elde edildiğini ifade etti.



Meral, uyuşturucu ile mücadele konusunda ise talimata gerek duyulmadan önlemlerin alınmasına yönelik idare şube başkanlarına uyarıda bulundu.



Daha sonra gündemde yer alan E-Yazışma Projesi, Genel Teftiş, İl Yatırım Takip Sistemi, Valilik Kurumsal Kimlik Havuzu, Yaya Öncelikli Trafik, Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA), mevsimlik tarım işçileri ve kamu yatırımları görüşüldü.

