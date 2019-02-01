Karaman'da İkinci Dönem Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

KARAMAN (AA) - Vali Fahri Meral başkanlığında, 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci döneminde alınan ve ikinci dönem alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların çözümü ile ikinci dönemde yapılacak faaliyetleri içeren değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Meral, Karaman Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2018-2019 yılı eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminin Karaman’a hayırlı olmasını diledi.

Toplantıda, Karaman genelinde bütün okullarda öğrencilerin alkol, sigara ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklardan korumak için her türlü tedbirlerin alındığı vurgulandı. Ayrıca okul önlerinde herhangi şüpheli bir durum görülmesi durumda derhal güvenlik görevlilerine haber edilmesi üzerinde duruldu.

Okul zamanı yaşanılan trafik yoğunluğunun da konuşulduğu toplantıda, trafik güvenliği açısından önemli çalışmaların yürütüldüğü belirtildi. Özellikle okul servisleri kontrollerinin sıklıkla olacağını ve denetimlerin sürdürüleceği ifade edildi.

Sunumların ardından Vali Fahri Meral, Karaman genelinde öğrenci, öğretmen ve velilerin daha huzurlu bir eğitim öğretim dönemi geçirmelerini sağlamak amacıyla “Okullar ile yakın çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri, yoğun şekilde sürdürülen madde bağımlılığıyla mücadele, yaya öncelikli trafik, güvenli okul güvenli gelecek projesi kapsamında özel güvenliklerin durumları, okulların çevre düzenlemesi, bakım-onarım ve temizlik işleri, eğitim öğretim ortamını olumsuz yönde etkileyen metruk binaların tespiti ve yapılan çalışmalar, yardıma muhtaç öğrencilerin tespit edilmesi ve gerekli yardımların yapılması” konularında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya, Vali Fahri Meral, Vali Yardımcısı Vekili Mehmet Göze, Kazımkarabekir Kaymakamı İbrahim Gökmen, Sarıveliler Kaymakamı Emrah Uzun, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Adem Kapar, İl Mili Eğitim Müdür Vekili Abdurrahman Kurt, daire müdürleri, okul müdürleri, ve okul aile birliği temsilcileri katıldı.