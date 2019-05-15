Karaman'da iftar proğramı

KARAMAN (AA) - Karaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit aileleri ve gaziler için iftar yemeği düzenledi.



Karaman Valisi Fahri Meral, Polis Evi'nde düzenlenen iftarda, toplumsal dayanışma, hoşgörü ve yardımlaşma duygusunun yoğun olarak yaşandığı mübarek ramazan ayını idrak etmenin mutluluğu içerisinde olunduğunu söyledi.



Birlik ve beraberliğin korunması gerektiğini ifade eden Meral şöyle devam etti:



"Şehitlerimize, gazilerimize ve bu vatan uğruna canını ortaya koyan tüm insanlarımıza borcumuzu, ancak; Birliğimizi, beraberliğimizi sağlamlaştırarak, bu ülkeye sahip çıkarak ve bu ülkeyi aydınlık yarınlara taşıyarak ödeyebiliriz. Ülkemizin birliği ve vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna gösterdikleri büyük cesaret ve fedakarlık sonucu şehit veya gazi olmuş aziz kahramanlarımızı bu Millet daima hatırlayacak ve her zaman minnetle anacaktır. Millet olarak şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarını daima şükranla yad ediyoruz."



Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açılan iftar, İl Müftüsü Muhammet Lütfi Ketenci'nin yaptığı dua ile düzenlenen program sona erdi.



İftar yemeğine, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Osman Tezcan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Nuri Özbey, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin ve eşi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Servet Türegün ile şehit yakını ve gazi aileleri katıldı.



