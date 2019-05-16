Karaman'da iftar

KARAMAN (AA) - Karaman Özel Eğitim ve Uygulama Merkezinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası sebebiyle iftar yemeği düzenlendi.



Ramazan ayının güzel bir akşamında engellilerle aynı ortamda iftar yapmanın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Abdurrahman Kurt; "Bizim bu okulumuzda engelli öğrencilerimiz var. Biz olaya şöyle bakıyoruz, eğer bir insanda, bir öğrencide eksilen bir taraf var ise onu ikame edecek, telafi edecek, kuvvetlendirecek başka bir taraf mutlaka vardır. Önemli olan o tarafın tespit edilip kuvvetlendirilmesi ve ortaya güzel işlerin çıkarılması. Uygulama okulumuz bu amaçla hizmet ediyor." dedi.



İftar yemeği Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdürü Barbaros Orman tarafından yapılan yemek duasının ardından son buldu.

Karaman Özel Eğitim ve Uygulama Merkezinin okul bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine Karaman Milli Eğitim Müdürü Vekili Abdurrahman Kurt, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Yaşar Göktepe, Karaman Kent Konseyi Başkanı Ali Konukseven, okul personeli, öğrenciler ve veliler katıldı.



