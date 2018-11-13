Karaman'da içme suyu çalışmaları

KARAMAN (AA) - Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, merkeze bağlı Yollarbaşı köyündeki içme suyu çalışmalarını yerinde inceledi.

Kapar yaptığı açıklamada, köyde İl Özel İdaresi tarafından yeni vurulan sondaj ile çıkarılan suyun ileri günlerde şebekeye verilmesiyle yaşanan içme suyu sorununun sona ereceğini belirtti.

İçme suyu çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt çalışmalarına başlanacağını ifade eden Kapar, şunları kaydetti:

"Diğer yandan sıcak asfalt yapacağımız yolda ve köyümüzün Emirme mevkisinde ikamet eden köylülerimizin kullandığı stabilize yolda incelemelerde bulunduk. Bir sorun çıkmazsa sıcak asfalt çalışmalarımıza başlayacağız. Köylülerimize hayırlı olsun. Ben de bu sorunların çözüme kavuşmasında canla başla çalışan İl Özel İdaresi yetkilileri ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum."