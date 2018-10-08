Karaman'da hırsızlık güvenlik kamerasında

KARAMAN (AA) - Karaman'da bir iş yerinden sigara ve para çalan 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 1 Ekim günü Hamidiye Mahallesi Kredi Yurtlar Kurumu karşısında yer alan bir iş yerine giren hırsızlar bir miktar sigara ile parayı alarak kaçtı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İncelemede tanınmak üzere maske ve eldiven kullandığı belirlenen ve hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şahıs, yapılan operasyonla yakalandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde iş yerine pencereden giren ve yüzünde maske olan kişinin iş yerinde dolaşması ve güvenlik kamerasının açısını değiştirmesi gözüküyor.