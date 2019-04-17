Karaman'da hafızlar cübbe giydi

KARAMAN (AA) - Karaman İmam Hatip Ortaokulunda hafızlığını tamamlayan öğrenciler için cübbe giyme töreni düzenlendi.



İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdurrahman Kurt, okulun konferans salonunda düzenlenen törende, hafızlığın emek isteyen bir alan olduğuna dikkat çekerek gönülden yapıldığı taktirde başarıya ulaşabileceğini belirtti.



Öğrencilerin hafızlık derslerinin yanında diğer derslerine de başarılı bir şekilde devam etmelerinin kendilerini de mutlu ettiğini ifade eden Kurt, şunları kaydetti:



"En büyük övgüyü hafız olan öğrencilerimiz Selman Atçeken ile Hikmet Küçükbalcı, kıymetli idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz hak ediyor. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen velilerimize ve bu okulun kurulmasında öncülük eden eski Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mevlüt Kuntoğlu’na çok teşekkür ediyorum."



İl Müftüsü Muhammet Lütfi Ketenci de hafız olmanın ve hafız yetiştirmenin kolay olmadığını dile getirerek, hafızlığın bir gönül işi olduğunu aktardı.



Yapılan konuşmaların ardından hafızlığını tamamlayan ilk öğrenciler için pasta kesilerek altın hediye edildi.