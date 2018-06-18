Karaman'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Başyayla ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 yaşındaki çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.
Mustafa Çekiç idaresindeki 42 NJ 096 plakalı hafif ticari araç, Ermenek-Başyayla karayolunun 30. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, 3 yaşındaki Belinay Gülay Çekiç olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün yanı sıra Bilge, Günay, Mustafa ve Nilay Çekiç ile Nilay Gül yaralandı.
Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.