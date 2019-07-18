Karaman'da gurbetçiler çiçekle karşılandı

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Fahri Meral, yurt dışında farklı ülkelerde çalışan Karamanlı gurbetçi vatandaşları kente gelişlerinde karşıladı.



Meral, Bölge Trafik Müdürlüğü önünde gurbetçileri karşılayarak onlara çiçek verdi.



Karamanlı gurbetçilerle bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Meral, yurt dışında yaşayan çok sayıda Karamanlı gurbetçinin bulunduğunu ve tatillerini geçirmek amacıyla her yıl yaz aylarında memleketlerine geldiklerini belirtti.

Meral, tatil süresince talep ve ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda her türlü yardıma hazır olduklarını aktardı.



Yurt dışından gelen Karamanlı ailelere yönelik mahalli idareler ile işbirliği halinde sosyal, kültürel içerikli proje ve faaliyetlerin düzenleneceğini ifade eden Meral, gurbetçi vatandaşların kaldıkları sürenin kısıtlı olduğu göz önünde bulundurularak kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirecekleri iş ve işlemlerde mevzuat çerçevesinde gerekli kolaylığın sağlanacağını, devletin her kurumuna kolaylıkla ulaşabileceklerini kaydetti.