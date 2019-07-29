Karaman'da gölette boğulan genç, toprağa verildi

KARAMAN (AA) - Karaman'da serinlemek için girdiği gölette boğulan 17 yaşındaki genç toprağa verildi.
Kaya’nın cenaze törenine Karaman Valisi Fahri Meral, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
KARAMAN (AA) - Karaman'da serinlemek için girdiği gölette boğulan 17 yaşındaki genç toprağa verildi. Merkeze bağlı Zengen köyüne pikniğe gittiği ailesi ile piknik yaptıkları yerin yakınlarındaki Gödet Göleti'ne giren ve boğulan...
KARAMAN (AA) - Karaman'da serinlemek için girdiği gölette boğulan 17 yaşındaki genç toprağa verildi.
Kaya’nın cenaze törenine Karaman Valisi Fahri Meral, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.