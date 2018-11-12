Karaman'da geri dönüşüm sergisi açıldı

KARAMAN (AA) - Karaman Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından "Dönüşümün Sanatla Buluşması" sergisi açıldı.



Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Karaman Gençlik Merkezi öğrencilerinin, atık malzemeleri kullanarak ortaya koydukları eserler, "Dönüşümün Sanatla Buluşması" adlı sergiyle Taş Bina'da beğeniye sunuldu.

İl Müdürü Ali Osman Bebek, sergi açılışında yaptığı konuşmada, bu çalışmayla geri dönüşüm konusunda toplumda farkındalık oluşmasını hedeflediklerini ifade etti.

Kullanılmayan ve atılan malzemeleri geri dönüşüm ile çevreye ve ekonomiye kazandırmak istediklerini ifade eden Bebek, “Sergimizde de kursiyerlerimiz çeşitli geri dönüşüm malzemelerini yeniden tasarlayarak başka eşya ve eserlere dönüştürdüler. Bir birinden değerli çalışmaların yer aldığı sergiye tüm halkımız davetlidir.” dedi.

Gençlik Merkezi Müdürü Şabettin Gezen de kullanılan bütün araç ve gerecin kıymetinin bilinmesi ve tabiatta yer alan hemen her şeyin mutlaka başkasının da işine yarayacağının unutulmaması gerektiği düşüncesini aşılamayı amaçladıklarını aktardı.



Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Abdurrahman Koçak ile daire müdürleri, gençlik merkezi üyesi gençler ve vatandaşlar katıldı.