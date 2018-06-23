Karaman’da Gençlik Konserleri

KARAMAN (AA) - Pop şarkıcı Buray, Karaman’da sahne aldı.

Karaman Belediyesi tarafından Gençlik Konserleri kapsamında eski hastane bahçesinde Buray konseri düzenlendi. Konsere gençler yoğun ilgi gösterdi.

Şarkıcı Buray, romantik şarkılarını hayranları için seslendirdi.

Erken saatlerden itibaren konser alanını dolduran gençler, Buray’a şarkılarında eşlik etti.

Konser alanında vatandaşlara hitap eden Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, konseri izlemeye gelenlere teşekkür ederek, Karaman Belediyesi olarak "Gençlik Konserleri" adı altında ilkini düzenledikleri ve bu konserin yaz boyunca devam edeceğini söyledi.

