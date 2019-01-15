Karaman'da galericiler sertifika aldı

KARAMAN (AA) - Karaman Ticaret ve Sanayi Odası'nda, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) sınavlarını geçerek sertifikalarını almaya hak kazanan oto galericilerine sertifikaları verildi.

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, odanın toplantı salonunda düzenlenen programdaki konuşmasında, Ticaret Bakanlığının ikinci el otomotive çeki düzen vermek için bir yönetmenlik yayınladığını anımsattı.

Karaman'da yaklaşık 42 kişiyi sınav yaptıklarını ifade eden Alkan, "Yine toplanacak müracaatlar var, sınavlarımız devam etmekte. Bu sınavları bitiren galerici üyelerimiz Ticaret İl Müdürlüklerine mesleki yeterlilik belgelerini sunarak yetki belgesi alabilecektir. Yetki belgeleri olmayanlar satış yapamayacaklar." dedi.

Alkan, sınavların hem yazılı hem de uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapıldığını da sözlerine ekledi.

Yapılan konuşmanın ardından galericilere sertifikaları dağıtıldı.

