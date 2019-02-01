Karaman'da

KARAMAN (AA) - Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Futbol Kulüpleri Gençlik Merkezi İle Buluşuyor" projesi kapsamında 1905 Arslan Spor Kulübü alt yapı futbolcuları Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Proje kapsamında futbolculara merkez bünyesinde faaliyet veren atölyeler tanıtıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, yaptığı konuşmada, tüm imkanların gençler için seferber edildiğini belirtti.

Gençleri her açıdan desteklemekle kendilerini sorumlu hissettiklerini ifade eden Bebek, şunları kaydetti:



"Gençlik Merkezi bünyesinde başlattığımız 'Futbol Kulüpleri Gençlik Merkezi ile Buluşuyor' projesi kapsamında ilimizde aktif olarak spor hayatına devam eden alt yapı futbolcularımızı gençlik merkezimize davet ederek, merkezimiz bünyesinde yapılan çalışmaları tanıtmak ve sporcularımızın sosyal ilişkilerini daha kuvvetli hale getirmek istiyoruz. Gençlik Merkezimizde gençlerimizin faydalanabileceği her türlü aktivite mevcut. Bu çalışmalarımızı gençlerimizden aldığımız enerji ve motivasyon ile arttırarak devam ettireceğiz."

Program, Güzel Sanatlar Kulübü bünyesinde gönüllü gençlerin hazırlamış olduğu müzik dinletisinin ardından sona erdi.

