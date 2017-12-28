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Karaman'da fuhuş operasyonu

- Fuhuş yapmak için polisle pazarlık yapan yabancı uyruklu 4 kadın suçüstü yakalandı

28 Aralık 2017 Perşembe 10:47
Karaman'da fuhuş operasyonu
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KARAMAN (AA) - Karaman'da, fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 kadından biri mahkemece denetimli serbestlik şartıyla bırakılırken, 4 kadın sınır dışı edilecek.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ayşe ismini kullanan ve yanındaki kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen Azerbeycan uyruklu Ülker A'yı takibe aldı. Telefonla Ülker A'yı arayan polis ekipleri, 4 kadın için anlaştı.

Tarif edilen adrese giden ekipler, suçüstü yaparak Ülker A. ile Azeri ve Gürcüstan uyruklu 4 kadını gözaltına aldı.

Karaman Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kadınlardan 2 tanesinin cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ülker A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 4 kadının ise sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Fuhuş OperasyonuKaraman
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