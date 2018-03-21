Karaman'da fidan dikimi etkinliği

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü ve Karaman Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle üniversite içinde fidan dikildi.

KMÜ yerleşkesi içerisinde daha önceden belirlenen 5 hektarlık alanda hazır bekleyen 3 bin adet fidan Vali Fahri Meral, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, protokol üyeleri ve öğrencilerin ellerinde toprakla buluştu.

Çınar, dişbudak, leylak, mazı, ardıç, mavi selvi, ıhlamur, akçaağaç ve badem başta olmak üzere 15'e yakın farklı türden fidanı toprakla buluşturan öğrenciler, fidanlara ilk can suyunu verdi.

Fidan dikimi, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.