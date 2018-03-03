Karaman'da ev yangını

KARAMAN (AA) - Karaman'da bir apartmanda meydana gelen yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Mut Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın 2. katında heniz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürelik çalışması sonucu söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Dumandan etkilenen Seyit Soyes (30), Karaman Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.