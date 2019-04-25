KARAMAN (AA) - Karaman'da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kursiyerlerin yaptığı ürünlerin sergilendiği "El Emeği, Göz Nuru" karma sergisi açıldı.

Tarihi Çeşmeli Kilise önünde düzenlenen program İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Burada işaret dili eğitimi alan kursiyerler İstiklal Marşı'na işaret dili ile eşlik etti. Daha sonra HEM Müdürü Abdurrahman Koçak sergi ve çalışmalar hakkında konuklara bilgi verdi.

2028 - 2019 eğitim öğretim döneminde 400'den fazla kurs açtıklarını ifade eden Koçak, "Bu kurslardan 12 bine yakın kursiyerimiz faydalandı. Kurslarımızın bir çoğu devam ediyor. Toplumun her kesimine hizmet vermeye çalışıyoruz. Öğrenmenin yaşı yok, bugün burada kursiyerlerimizin yıl boyunca ürettikleri ürünlerin bazılarını sergiliyoruz. Ben çalışanlarımıza, öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra Çeşmeli Kilise sergi salonu ve Tartan Konağı'ndaki sergi gezildi.

Açılışa Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Ağır Ceza Hakimi Mehmet Nuri Özbey, kamu kurumlarının müdürleri ve vatandaşlar katıldı.











