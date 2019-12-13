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Karaman'da ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı
KARAMAN (AA) - Karaman'da Ekonomi Değerlendirme Toplantısı, Vali Fahri Meral başkanlığında yapıldı. Valilik binasındaki toplantıda konuşan Vali Meral, yılda iki kez yapılan ekonomi toplantısının ikincisini gerçekleştirdiklerini belirterek,...
Genel 13.12.2019, 15:54
KARAMAN (AA) - Karaman'da Ekonomi Değerlendirme Toplantısı, Vali Fahri Meral başkanlığında yapıldı.
Valilik binasındaki toplantıda konuşan Vali Meral, yılda iki kez yapılan ekonomi toplantısının ikincisini gerçekleştirdiklerini belirterek, ekonomi toplantısının Karaman ve ülke adına hayırlı olması temennisinde bulundu.
Toplantının devamında Ticaret ve Sanayi ve Odası Başkanlığı adına Dr. Nezahat Ekici ise yaptığı sunumda; Karaman'ın sosyo-ekonomik görünümünü istatistiki verilerle paylaştı.
Toplantıya vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, meslek kuruluşu temsilcileri, sanayici ve iş insanları ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
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