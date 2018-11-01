Karaman'da dükkan yangını

KARAMAN (AA) - Karaman'da hububat ve bakliyat dükkanında çıkan yangında, 500 bin lira civarında zarar meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Yenişehir mahallesi Abdullah Sabri Ülgen caddesi üzerinde bulunan Hasan Özkaymak Buğday Pazarı'nda, bir hububat ve bakliyat dükkanında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangında, dükkan kullanılmaz hale gelirken, içerisinde bulunan 90 ton çekirdek ve 12 ton nohut yandı.

Tahmini zararın 500 bin lira civarında olduğu öğrenildi.



