Karaman’da doğalgaz hattı geçen sokaklar asfaltlanıyor

KARAMAN (AA) - Karaman'da, doğalgaz boru hattı döşemesi tamamlanan sokaklarda yol yapım çalışmasına başlandı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Larende Mahallesi'nde, fen işleri müdürlüğü ekiplerince sürdürülen asfaltlama ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemlerinin ardından yaptığı açıklamada, doğalgaz hattı döşemesi ve altyapı çalışmaları tamamlanan tüm sokaklarda sıcak asfalt serimi yapıldığını belirten Çalışkan, ekiplerin Larende Mahallesi'ndeki çalışmaların ardından Sümer Mahallesi’nde eksik kalan yerler ile Yenişehir ve Taptuk Emre mahallelerinde asfaltlama yapacağını kaydetti.

Çalışkan, kentin daha yaşanılır ve güzel olmasına önem verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu yüzden vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltmek ve kolaylaştırmak adına yol çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Altyapısı tamamlanmış cadde ve sokaklarda gerçekleştirdiğimiz asfalt çalışmaları şu anda Larende Mahallesi'nde devam ediyor. Belirli bir plan çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde, şehrimizdeki tüm yolları daha modern hale getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."