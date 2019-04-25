Karaman'da doğalgaz çalışmaları

KARAMAN (AA) - Karaman'da Fatih Mahallesi'nde doğalgaz hattı döşeme çalışmalarına başlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, doğalgazın Fatih Mahallesi'ne hayırlı olmasını diledi.

Mahalledeki su deposunun bulunduğu kısma Ramazan Bayramı'ndan itibaren gaz verilmesinin hedeflendiğini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti.

"Doğalgaz firması ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Fatih Mahallesi'nde doğalgaz çalışmalarına başladık. Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyor, doğalgaz firmasının yetkililerine de teşekkür etmek istiyorum. Bizim için Karaman'ın her mahallesi aynı öneme sahiptir. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için belediyenin tüm imkanlarını seferber edeceğiz.

Şu an bu bölgede yaşayan doksan beş haneye inşallah bayramdan itibaren gaz akışları sağlanacak. Kalan kısımlar için de Enerya şirketiyle sürekli görüşüyoruz. Karaman Belediyesi olarak bu konuda elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Fatih Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımıza tekrar hayırlı olmasını diliyorum."