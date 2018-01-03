Karaman'da devrilen tır yolu trafiğe kapattı

KARAMAN (AA) - Karaman kent merkezi ile Konya'nın Ereğli ilçesini birbirine bağlayan karayolu, pancar yüklü bir tırın devrilmesi sonucu yaklaşık iki saat trafiğe kapalı kaldı.Mustafa Yalçın yönetimindeki 70 BC 420 plakalı tır, Karaman-Ereğli...