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Karaman'da devrilen tır yolu trafiğe kapattı

KARAMAN (AA) - Karaman kent merkezi ile Konya'nın Ereğli ilçesini birbirine bağlayan karayolu, pancar yüklü bir tırın devrilmesi sonucu yaklaşık iki saat trafiğe kapalı kaldı.Mustafa Yalçın yönetimindeki 70 BC 420 plakalı tır, Karaman-Ereğli...

03 Ocak 2018 Çarşamba 02:32
Karaman'da devrilen tır yolu trafiğe kapattı
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KARAMAN (AA) - Karaman kent merkezi ile Konya'nın Ereğli ilçesini birbirine bağlayan karayolu, pancar yüklü bir tırın devrilmesi sonucu yaklaşık iki saat trafiğe kapalı kaldı.

Mustafa Yalçın yönetimindeki 70 BC 420 plakalı tır, Karaman-Ereğli karayolunun 5. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle refüje çıkarak devrildi. Kaza sonrası tırın kasasındaki pancarlar karayoluna saçıldı.

Polis ekiplerinin önlem almasının ardından pancarlar belediyeye ait iş makineleriyle yol kenarına taşındı.

Karaman-Ereğli karayolu yaklaşık iki saat süren çalışma sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Anahtar Kelimeler:
KaramanKazaPancar Yüklü Tır
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