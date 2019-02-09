Karaman'da devletin sağlık çalışmaları

KARAMAN (AA) - Karaman İl Sağlık Müdürü Hasan Arslan, 2018 yılı içerisinde kentte yapılan sağlık çalışmalarını değerlendirdi.



Sağlık İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Arslan, 2018 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı Karaman'daki sağlık çalışanı sayısının 2 bin 272 iken, 2019 yılında bu sayının 2 bin 361'e yükseldiğini söyledi.



Karaman'daki Devlet Hastaneleri, aile hekimlikleri, toplum sağlığı merkezleri ve özel hastanelerdeki muayene sayılarının 2018 yılında toplamda 2 milyon 579 bin 969 kişi olduğunu ifade eden Arslan, şunları kaydetti:



"Karaman'da bir birey yılda yaklaşık 10 defa muayene oluyor. Kuruluşlarımızın sağlık hizmetlerinin talebini karşılamak ve hizmet kalitesini artırmak için koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetlerinden, 'Demir Gibi Türkiye Projesi' kapsamında 2004 yılında başlatılan proje kapsamında bebek ve gebelerimize profilaksi ve tedavi amacıyla demir preparatı dağıtımı yapılmıştır. Aynı zamanda D Vitamini Yetersizliğinin Önlenmesi ve Kemik Sağlığının Korunması Projesi kapsamında 2005 yılında başlatılan proje kapsamında çalışmalara devam edilmiş olup, 2018 yılı içerisinde bebeğe ve gebeye D vit damlanın ücretsiz olarak dağıtımı yapılmıştır."



Arslan ayrıca, Karaman'da toplam 37 adet 112 ambulansı, ile 15 tane de 112 istasyonu olduğunu sözlerine ekledi.