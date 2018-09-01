Karaman'da depo yangını

KARAMAN (AA) - Karaman’da bir deponun bahçesinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgilere göre, Larende Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi üzerinde bulunan bir deponun bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında, bahçede bulunan ot ve plastik maddeler alev aldı. Alevler, depo olarak kullanılan metruk binaya sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanına müdahale ederek söndürdü.

Yangında, metruk binada hasar meydana geldi.