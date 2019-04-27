Karaman'da çocuk istismarına tepki

KARAMAN (AA) - Karaman Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri, çocuk istismarını protesto etti.



Dernek Başkanı Emine Ülkan Şanlıtürk, Cumhuriyet Parkı'nda yaptığı konuşmada, toplumda bu tür olayların yaşanması ve gittikçe artmasının düşündürücü olduğunu söyledi.



Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Şanlıtürk, şunları kaydetti:



"Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz günlerde İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşında bir kız çocuğu kanımızı donduracak şekilde cinsel istismara uğramış yine aynı yerde başka bir kız çocuğuna daha cinsel istismar girişiminde bulunulmuştur. Üstelik bu olay çocuklara bayram armağan edilen tek ülke olan Türkiye'de bayram gününde meydana gelmiştir. Maalesef bu taviz olayları artık her gün karşılaştığımız bir olay oldu. Bizler toplum olarak nasıl böyle bir duruma geldik. Ailesini, evini, barkını çocuğunu komşusunu emanet eden kapısına kilit vurmayan bir toplum nasıl oldu da çocuklarını tek başına kapının önüne çıkaramaz hale geldi."