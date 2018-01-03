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Karaman'da cinayet

- Karamanda bir kişi tartıştığı eski kız arkadaşını tabancayla vurdu

03 Ocak 2018 Çarşamba 00:35
Karaman'da cinayet
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KARAMAN (AA) - Karaman'da eski erkek arkadaşı tarafından tabanca ile vurulan genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Durmuş T. bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Ceyda Aycan'la (18) Sakabaşı Mahallesi 860. Sokak'taki parkta tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Durmuş T. yanındaki tabanca ile Aycan'a 3 el ateş ederek kaçtı.

Ağır yaralanan ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aycan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin Durmuş T'yi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.


Anahtar Kelimeler:
Ceyda AycanCinayetKaramanSilahTabanca
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